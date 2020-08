NAC huurt aanvaller Nick Venema van FC Utrecht

BREDA - Nick Venema speelt aankomend seizoen in het shirt van NAC. Dat meldt de voetbalclub zojuist op haar website. De Parel van het Zuiden huurt de 21-jarige aanvaller tot het einde van seizoen 2020/2021 van FC Utrecht. Venema sluit vandaag al direct aan bij de groepstraining.

Nick Venema speelt al sinds 2014 bij FC Utrecht, waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. Op 17-jarige leeftijd maakte de voorhoedespeler zijn debuut voor Jong FC Utrecht in het Rat Verlegh Stadion. Tot een doorbraak in het basiselftal van FC Utrecht kwam het echter niet. Afgelopen seizoen werd Venema verhuurd aan Almere City, waar hij 25 wedstrijden speelde. Ondanks dat Nick pas 21 jaar is, heeft hij al 111 officiële wedstrijden op zijn naam staan waarin hij 49 wist te scoren.

Op de website van NAC laat Maurice Steijn doorschemeren dat hij in Venema vooral een buitenspeler ziet: "Nick is een jonge, enthousiaste aanvaller die op meerdere posities voorin inzetbaar is. Al denk ik dat hij vanaf de flank het gevaarlijkst kan zijn. Daarnaast is het een aanvaller die makkelijk goals maakt.”

Venema zelf kijkt er naar uit om te spelen in het geel-zwart. ‘’Ik ben blij dat ik voor een fantastische club als NAC mag spelen. Natuurlijk met een geweldige aanhang, die hopelijk snel weer met veel naar het stadion mogen komen. Daarnaast hoop ik dat ik belangrijk kan zijn voor het team en voor de club", vertelt hij op NAC.nl