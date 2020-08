Run for KiKa @Home organiseert gloednieuwe editie

BREDA - Run for KiKa @Home organiseert op zondag 27 september een gloednieuwe editie. Na twee succesvolle eerdere edities, krijgen KiKa-runners in het najaar weer de kans om te rennen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). "Door 12 live-locaties toe te voegen, is het nóg makkelijker en leuker geworden om mee te rennen", vertelt Nikki Wester, namens de organisatie, enthousiast.



Run for KiKa @Home is een hardloopevent waarbij de runner het parcours, afstand en locatie zelf bepaalt. Wester vertelt dat de kracht van het event is dat de deelnemer zelf alle touwtjes in handen heeft. Voor de allereerste keer is het mogelijk om ook vanuit een exclusieve KiKa-locatie te rennen. Het Mastbos in Breda is een van deze bijzondere locaties. "Eindelijk weer écht samen in Run for KiKa stijl lopen. Uiteraard corona-proof", aldus Wester.





Digitaal aanmoedigen

Om zoveel mogelijk mensen met een KiKa-hart te betrekken, is het event op zondag 27 september voor deelnemers en geïnteresseerden live te volgen via YouTube. Tijdens de livestream wordt er overgeschakeld naar verschillende KiKa-runners in het land en is er een live-verslag vanuit de diverse KiKa-locaties. Het doel van de run is volgens Wester helder. "Zoveel mogelijk geld ophalen in de strijd tegen kinderkanker. Onze enthousiaste deelnemers maken samen hét verschil voor kinderen met kanker. Op dit moment geneest 75% van alle kinderen met kanker. Met Run for KiKa @Home dragen we bij aan de ambitieuze doelstelling om 95% van de kinderen met kanker te genezen. Run for KiKa @Home", benadrukt Wester. Aanmelden kan hier.