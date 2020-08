De Hersenstichting zoekt collectanten in Breda

BREDA - De Hersenstichting is op zoek naar vrijwilligers. Van 1 tot en met 6 februari 2021 wordt de 25e collecteweek gehouden en daarvoor zijn extra collectanten nodig, die langs de deuren gaan. "Hoe meer collectanten er langs de deuren gaan, hoe meer opbrengst", aldus de stichting.

Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. "Dit moet stoppen", vindt de Hersenstichting. "Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal." Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor onderzoek, voorlichting en verbetering van de zorg.

Daarom zoekt de Hersenstichting vrijwilligers die een ommetje willen lopen met een collectebus. "Een uurtje of twee collecteren in eigen buurtje, is een kleine moeite met een groot effect. U helpt uw medemens ermee." De tussenstand van de opbrengst van de collecte van 2020 staat momenteel op € 1.589.118.

Aanmelden kan hier.