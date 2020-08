FoodHall biedt door samenwerking met BANK15 kansen aan foodtalenten

BREDA - FoodHall Breda is een samenwerking gestart met Human Development Agency BANK15. Door de nieuwe samenwerking start de FoodHall vanaf september met het nieuwe thema 'Sense of Breda'. Hiermee nodigen ze Bredanaren uit om het leven te proeven met alle zintuigen. "Een totaalbeleving die verder gaat", vertelt Jerry Opier, de oprichter BANK15. "Bij uit eten gaan, gaat het om meer dan wat er op tafel wordt gezet."

Zo zou het prikkelen van andere zintuigen volgens Opier een meerwaarde creëren. "Bezoekers worden op deze manier continu verrast door het steeds vernieuwende aanbod van ondernemers, creatieven en talenten. Of het nou gaat om proeven, zien, horen, voelen of ruiken in de FoodHall is er altijd iets (nieuws) te beleven. Dat is de Sense of Breda."

Op 28 september kan iedereen met een foodconcept een pitch houden en kans maken op een plek binnen de FoodHall. "Zo kunnen we meer ondernemers de kans geven om te starten of uit te breiden", vertelt Michael Chen, eigenaar van de FoodHall Breda. Daarnaast gaat BANK15 tijdens de samenwerking drie keukens exploiteren. "We gaan onder andere kansen bieden aan talenten die hun food idee willen testen en toetsen, creatieven die hun werk willen laten zien en muzikale makers die een podium verdienen. Zo krijgt aanstormend talent de kans om in een korte periode te ontwikkelen en later eventueel door te stromen naar een plek voor langer termijn in de FoodHall of elders in de stad."

De jury die uit onder andere wethouder Boaz Adank (VVD) bestaat, beslist welke ondernemingen zich mogen vestigen in de FoodHall.