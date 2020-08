Bredase huishoudens lopen achter op gebied van duurzaamheid: '2 keer slechter dan landelijk gemiddeld'

BREDA - Huishoudens in Breda doen het twee keer slechter dan het landelijk gemiddelde, als het gaat om het toepassen van duurzaamheid in en om het huis. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten van Energiebedrijf Vattenfall.

Met de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeente is inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Uit die index blijkt dat huishoudens in Breda nog flinke stappen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Huishoudens doen het twee keer slechter dan het landelijk gemiddelde. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.



Duurzaamheid in Noord-Brabant

Noord-Brabantse gemeenten scoren in de Duurzaamheidsindex relatief gezien laag met betrekking tot het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Noord-Brabantse huishoudens passen gemiddeld 10% minder vaak duurzaamheid toe in en om het huis.

In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. In Noord-Brabant is dit percentage iets lager (8,3%). Het opwekken van zonne-energie wordt weinig gedaan in steden als Breda (4,7%), Den Bosch (5,6%), Tilburg (6%) en Eindhoven (6,8%). In Someren zijn huishoudens juist het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft maar liefst 14,2% van de huishoudens zonnepanelen op het dak.