Opnieuw jackpot bij Holland Casino Breda: Stel wint 75.000 euro netto

BREDA - Opnieuw is de jackpot gevallen op de Mega Millionsspeelautomaten bij Holland Casino Breda. Een stel uit Veenendaal dat, ook nog eens in blijde verwachting is van hun eerste kindje, won maar liefst 75.000 euro netto.

Slechts anderhalve week nadat de vorige Jackpot viel, is het opnieuw raak bij Holland Casino Breda. Een stel uit Veenendaal dat, ook nog eens in blijde verwachting is van hun eerste kindje, won maar liefst 75.000 euro netto op de Mega Millionsspeelautomaten. De twee gasten drukten slechts 6 keer op een van de Mega Millionsspeelautomaten met een inzet van €1,- en toen verschenen de 5 zilverenmunten in een keer op het scherm. "De gasten waren, vanzelfsprekend, enorm blij", vertelt een casinomanager Hans de Regt . "Ze gaan in ieder geval de kinderkamer een upgrade geven."

De Regt vindt het geweldig dat er opnieuw zo'n mooie prijs bij zijn casino is gewonnen. "Voor de winnaars is het ook fantastisch: in verwachting van je eerste kind en dan zo’n mooie prijs in de schoot geworpen krijgen. Een leukere start kun je niet bedenken." Hij denkt dan ook dat het een mooie kinderkamer zal worden. "Ik wil de winnaars van harte feliciteren.”

Holland Casino verwelkomt sinds 1 juli haar gasten uitsluitend op reserveringen biedt spelmogelijkheden die aansluiten op het huidige beleid rondom corona. Daarnaast kent het casino verlengde openingsuren tot 04.00 uur. Holland Casino Breda is op de vrijdag- en zaterdagnacht tot 05.00 uur geopend.