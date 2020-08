Chassé Theater en De Stilte bestaan samen 50 jaar: mijlpaal wordt gevierd met gratis voorstelling

BREDA - Het Chassé Theater en dansgezelschap De Stilte bestaan samen 50 jaar. Deze mijlpaal willen de culturele organisaties met Bredanaars vieren. Daarom is de voorstelling 'De Ontspoking' op zaterdag 12 september twee keer gratis te bezoeken.

Zowel De Stilte als het Chassé Theater bestaan allebei bijna 25 jaar. Dat is natuurlijk een grote mijlpaal voor de organisaties. Zonder inwoners van Breda, publiek en relaties zouden ze beiden al niet zo lang kunnen bestaan. Daarom willen ze dit graag met hen vieren.

Op zaterdag 12 september is de voorstelling 'De Ontspoking' om 15.00 en 19.00 uur gratis toegankelijk voor iedereen. "De Ontspoking is een verassende dansvoorstelling, waarin maar liefst vier dansers, drie zangeressen en een multi-instrumentalist rondspoken op het podium, is een ironische, woordeloze presentatie van dans en muziek", aldus het persbericht. Bij thuiskomt treft een merkwaardige man zijn huis bevolkt met spoken aan. Dat resulteert in een kat-en-muisspel waarbij de wereld van de man overhoop gehaald wordt.

De Ontspoking is een familievoorstelling, dus kinderen zijn welkom. Reserveren is noodzakelijk en kan hier.