Bredanaars denken massaal mee over invulling Koepel: wonen, horeca en museum scoren goed

BREDA - Begin deze maand riep de gemeente Bredanaars op mee te denken over de invulling van de Koepel. Met succes, maar liefst 951 mensen vulden de online enquête in. Toch zijn Bredanaars het niet eens over de invulling. Zowel commerciële als sociale functies doen het in de enquête goed, maar ook woningen worden als optie gezien.

3 augustus riep de gemeente de stad op om via een online enquête mee te denken over de invulling van de Koepel. Dat mensen betrokken zijn bij het bijzondere gebouw blijkt maar weer. Maar liefst 951 Bredanaars vulden de enquête in. Daaruit blijkt dat er ideeën genoeg zijn, maar een concreet plan is er nog niet.

Geschikte functies

Op de vraag 'Wat vind u een goede, internationaal onderscheidende functie voor het Koepelcomplex?' antwoorden zo'n 41% dat ze het liefst een museum, bioscoop of bibliotheek in het gebouw zien. Een Concertzaal, dj-academie of poppodium (37%) en een campus waar bedrijven en scholen samen nieuwe dingen ontwikkelen en presenteren (36%) deden het ook goed. Een hotel, restaurant of foodhall kreeg 27% en een attractiepark, circus, evenementenhal of escaperoom 26%.

Ook werd Bredanaars andere geschikte functies voor het complex in te vullen. Uit die vraag blijkt dat de inwoners van de stad het ook zien zitten om woningen te maken in de voormalige gevangenis (41%). Evenveel mensen stemmen op een restaurant. Verder zouden een hotel, bedrijven of winkels een idee zijn.

De kids klimaatexperience werd gehouden in de koepelgevangenis. (Tekst gaat verder na foto)



Perry Roovers

Erfgoed

De cirkelvormige buitenkant met koepeldak is vanuit de stad overal zichtbaar en Bredanaars willen dat dit zo blijft. 53% van de respondenten willen dat nieuwe gebouwen op het Koepelcomplex lager dan de Koepel. Verder vinden mensen het belangrijk dat de groene buitenruimte/parklandschap toegankelijk is voor iedereen. 38% van de respondenten wil dat de binnenkant van de Koepel niet te vol gebouwd wordt. Daarnaast wil 35% dat het gebouw toegankelijk is voor iedereen.

Zo'n 85% van de respondenten geeft aan dat torens en toegangspoort van de Koepel het belangrijkste erfgoed van de Koepel is. Natuurlijk kregen zowel de buitenkant (69%) en de binnenkant (65%) veel stemmen. De rechtbank kreeg 411 stemmen en de kapel 65 stemmen.

Innovaties hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de Koepel. Zo is het gebouw rond, waardoor een bewaker vanuit het midden van de open ruimte alle cellen kon zien. Daarnaast had de Koepel als één van de eerste gebouwen elektriciteit, terwijl overal nog luchtvervuilende gaslampen gebruik werden. Daarom vroeg de gemeente aan Bredanaars welke innovaties ze terug zouden willen zien in de nieuwe invulling van de koepel. 29% van de respondenten stemden op stad in een groen park. 26% stemde op het klimaat, 28% op het inspelen van nieuwe ontwikkelingen en 11% op energie.

Tekst gaat verder na foto



Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Play the Koepel

De resultaten van de enquête worden aankomende dinsdag meegenomen in een consultatie, die plaatsvindt in de vorm van een spel: Play the Koepel genaamd. Wie meedoet met de enquête, kan zich opgeven voor dit spel. Play the Koepel is een spel dat speciaal voor het Koepelcomplex is ontworpen. Deelnemers gaan op een interactieve manier daadwerkelijk bouwen met ‘elementen’ aan een mogelijke toekomstige invulling van het Koepelcomplex. Tijdens het spel komen verschillende belangen en componenten van gebiedsontwikkeling op dit unieke en historische deel van de stad aan bod.

Het spel wordt op 1 september drie keer gespeeld, in de ochtend, middag en avond. Ook jongeren denken mee over de toekomstige invulling. Het Newman College / Technasium en het Stedelijk Gymnasium doen met een aantal klassen mee aan het jongerenspel. Ook dat is op dinsdag 1 september, op het Koepelcomplex.

Verkoop

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt PI De Boschpoort, in de volksmond bekend als De Koepel, begin 2021 te koop aan. Naast de voormalige Koepelgevangenis omvat het terrein onder andere een rechtbank, een vrouwengevangenis, sportvelden, luchtplaatsen en werkplaatsen. Het hele terrein is ruim vijfvoetbalvelden groot. Het voormalige gevangeniscomplex is na sluiting twee jaar in gebruik geweest als asielzoekerscentrum, en biedt nu tijdelijk ruimte aan evenementen, kleine bedrijfjes en startups. De Gemeente Breda geeft het Rijksvastgoedbedrijf en mogelijk geïnteresseerde kopers en investeerders uitgangspunten mee. Het zijn richtlijnen en randvoorwaarden voor herontwikkeling die worden gehaald uit deze dag.

Bekijk de hele uitslag van de enquête hier.