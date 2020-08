Oversteken in stijl: voetgangersstoplichten rondom stadion voorzien van bijzondere NAC-sticker

BREDA - Sta je wel eens bij de voetgangersstoplichten aan de Lunetstraat? Dan moet je vanaf nu goed opletten. Op de illustratie op de paal staat namelijk sinds kort een 'NAC-supporter'.

Dat NAC belangrijk is een Breda blijkt maar weer eens. Vrijdag werd door Daan Quaars, wethouder mobiliteit, op een voetgangersstoplicht bij het NAC-stadion een sticker met het NAC-logo geplakt. Alle palen rondom het stadion, waar regelmatig NAC-supporters staan te wachten, worden voorzien van de bijzondere illustratie. Op de sticker, waarmee uitgelegd wordt dat je op het knopje moet drukken, draagt het mannetje een vest met het logo van NAC erop.

De stickers maken onderdeel uit van het project 'The Last Mile', geïnitieerd door de stichting Samen voor NAC en vormgegeven door verschillende supportersgroepen. De term is overgewaaid uit Engeland en is eigenlijk de route die je aflegt vanuit de binnenstad of een wijk naar het stadion toe. De supporters van NAC willen de Lunetstraat ineen paar jaar tijd helemaal in NAC sferen brengen. “Ik ben een Bredase jongen", legt de wethouder uit. "Ik vind het een super gaaf idee dat Stichting Samen van NAC meer sfeer wil aanbrengen op de route naar het stadion. Dus natuurlijk werken wij als gemeente graag mee en doen we wat volgens de regels mag.”

Samen voor NAC wil de straat een stukje meer 'eigen' maken. "We willen meer beleving creëren, zodat iedereen, ook als het geen wedstrijddag is, een echt NAC-gevoel krijgt", legt Maarten Akkermans van Samen voor NAC uit. "Als thema is ‘de supporter’ gekozen. We gaan niet de voetballers van NAC als helden vereren, maar de supporters de plek geven welke ze verdienen." De supporters mogen namelijk volgens Akkermans wel eens in het zonnetjes gezet worden. "De supporter is de onvoorwaardelijke steun en verdient een route die daarbij past. Met de ideeën die er leven zullen we zeker een glimlach op de gezichten van velen kunnen krijgen.”

De verdere onderdelen van de Last Mile worden in samenwerking met de supportersverenigingen en gemeente nog uitgewerkt.



PERRY ROOVERS



Alle palen rondom het stadion worden voorzien van de sticker. - Foto: PERRY ROOVERS