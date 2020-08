Dit jaar geen uitreiking van de Bredase Vredesprijs: 'Organisatie schuift door naar volgend jaar'

BREDA - De Bredase Vredesprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Het evenement, dat op woensdag 23 september 2020 zou plaatsvinden, kan geen doorgang vinden. Dat maakt Willem Brandt, van het comité Vredesprijs bekend.

De Bredase Vredesprijs wordt vanaf 2003 jaarlijks uitgereikt aan een Bredanaar die zich inzet voor vrede in de stad. "Dit jaar maken de nieuw opgekomen besmettingsgolf en de beperkende maatregelen die wij als organisatie zouden moeten treffen, maken het ons onmogelijk recht te doen aan het belang van het werk dat de drie genomineerden voor de samenleving doen en de waardigheid waarmee we de feestelijke uitreiking gewend zijn te omgeven", vertelt Brandt. In eerste instantie dat het comité een creatieve oplossing te hebben gevonden om de uitreiking toch doorgang te laten vinden en wel in de buitenlucht.

Maar Brandt heeft ook goed nieuws. "We schuiven de gehele organisatie van dit jaar door naar volgend jaar en hopen dat we in 2021 wel een bijeenkomst kunnen organiseren die past bij de traditie van de jaarlijkse uitreiking van de Bredase Vredesprijs."

Winnaars Bredase Vredesprijs:

2019: Hans Veltman

2018: Mo Omar

2017: Rob Suurmond

2016: Henny en Kees de Wit

2015: Jan Hopman

2014: Familie Meijers

2013: Ria Bekkers

2012: Wouter Bastiaansen

2011: -

2010: Zr. Martia van der Burgt

2009: Mieke Frankfoorder-Boeve

2008: Wim Roording

2007: Jo van Hulten

2006: Gemmy van Laere

2005: Henk Zwaan

2004: Simon Sihasale

2003: Klaas de Bruijn