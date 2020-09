Oud-stadsdichter Keel van Meel: 'Het is mooi om iemand een zetje te geven'

BREDA - Elke maand spreken wij iemand die zich op onbaatzuchtige wijze inzet voor anderen en dat vaak al een hele lange tijd doet. Op het gebied van kunst en cultuur wordt enorm veel onbetaald werk gedaan. Een van de mensen die zich al jarenlang inzet om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen is Kees van Meel. Op verschillende manieren biedt hij een podium aan diverse kunstvormen.

Kees van Meel is bij veel Bredanaars bekend als oud- stadsdichter. Naast zijn eigen werk als dichter is hij ook organisator van diverse culturele activiteiten, stimulator van mensen die hun eerste stappen zetten op een podium en geeft hij in zijn radio- en tvprogramma’s bij BredaNu ruimte aan diverse kunstvormen. Hij werkt graag samen met beeldend kunstenaars en muzikanten.

Podium

Als dichter staat hij graag op het podium, hoe spannend dat ook is en hoe kwetsbaar je dan ook bent. Hij is er zelf zekerder door geworden en ervaart de reacties uit het publiek als een vorm van waardering. “Vanuit die ervaring wil ik dan ook mensen van wie ik denk dat ze talentvol zijn stimuleren omdat te doen. Dat doe ik vooral door podia te organiseren, zoals het Cultuurpodium. Het is mooi om iemand net dat zetje te geven. Dat kunnen dichters zijn, maar ook mensen in andere kunstdisciplines. Muziek, beeldende kunst, theater, het is belangrijk dat mensen de kans krijgen om zich op die manier te uiten. Ik ben theaterrecensent en recenseer ook voor Part, een blad voor gehandicapte kunstenaars en ben een tijdje betrokken geweest bij Tiuri. Ik vind dat je iedereen, met of zonder handicap , serieus moet nemen in wat hij of zij doet. “

“Veel plannen en ideeën komen spontaan, maar ik zoek er wel altijd twee anderen bij. Ik weet: als ik iets wil dan lukt het, maar met drieën lukt dat nog beter. Het vraagt vertrouwen in die ander, het leven is interessant zolang je zoiets kan doen. Ik reageer op wat ik hoor en zie en wil er dan iets mee, maar heb wel correctie, interactie en aanmoediging nodig. Door elkaar te ondersteunen kun je veel bereiken. Dat maakt deze coronatijd ook heel lastig, het hoort heel erg bij me samen met anderen dingen te organiseren en te doen. “

Veelzijdig

“Theater, poëzie, beeldende kunst, muziek, het kan allemaal raken, emotioneren. Het is zo belangrijk dat iedereen hiermee in aanraking kan komen, daarom werk ik ook graag voor BredaNu. Op de radio werk ik mee aan ‘ Grensgeluiden’ , een kunst- en cultuurprogramma op zondagochtend. Voor televisie maak ik ‘ Kijk in Kunst’ over de drijfveren van kunstenaars en daarnaar te kijken door de ogen van de kijkers. Door nieuwsgierig te zijn naar hun werkwijze en ideeën en ze daarover te bevragen kunnen hele mooie gesprekken ontstaan, vooral als dit gebeurt in hun eigen atelier of werkomgeving. Het is mooi om dat te laten gebeuren, want pas als je jezelf durft te laten zien kun je de waardering krijgen die je verdient. Eigenlijk is dat de rode draad in alles: de ander stimuleren het beste van zichzelf te laten zien. “

Meer weten? Kijk dan op www.heldenvanbreda.nl voor een langer verhaal of op www.keesvanmeel.nl. Iemand aanmelden voor deze rubriek kan via www.heldenvanbreda.nl