Weer bizarre racevideo online: Met 285 km per uur over de A16 naar Breda

BREDA - Het lijkt bijna wel een trend. Nadat vorige week een filmpje online rondging waarbij motorrijders in 11 minuten naar Breda naar Rotterdam reden, is er nu op TikTok een filmpje te zien van een bestuurder in een auto die claimt de afstand in 9 minuten te hebben afgelegd.

Het gaat om een korte video die te zien is op het populaire TikTok. Waar bij de motorrijders de volledige rit was afgelegd, gaat het in deze video slechts om een kort fragment. Daarop is te zien hoe iemand bijna de 300 kilometer per uur haalt op de A16 tussen Rotterdam en Breda. De tekst die erbij staat is: '9 minuten Rotterdam> Breda'. Ook staat in de tags dat de betreffende auto een Audi r8 is.

Met de tekst '9 minuten Rotterdam> Breda' lijkt de maker van de video te refereren naar de video van enkele motorrijders die de afstand vorige week in 11 minuten aflegden. Wie zich aan de limiet houdt, doet over zo'n rit ongeveer een half uur. De politie is op zoek naar de motorrijders uit dat filmpje - die enkele dagen later nóg een dergelijke race video online zetten - en plaatste al meerdere getuigenoproepen. Het is niet bekend of de politie ook al op zoek is naar de bestuurder van de Audi in het filmpje op TikTok.