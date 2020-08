Restaurant Montmartre opgeschrikt door brand

PRINSENBEEK - Bistro Montmartre in Prinsenbeek is maandagmiddag opgeschrikt door brand. Brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de brand snel blussen, waardoor de schade zeer beperkt bleef.

De melding die bij de brandweer binnen kwam sprak in eerste instantie van een buitenbrand. Maar al snel werd duidelijk dat de brand binnen woedde bij het restaurant aan de Meester Bierensweg. Door nog onbekende reden was een prullenbak in brand gevlogen.

De brandweer begon onmiddellijk met blussen en kon ergere schade voorkomen. De naastgelegen weg was gedurende de bluswerkzaamheden afgezet. Nadat de brand was geblust, heeft men het restaurant geventileerd. De schade was zeer beperkt. Er waren op het moment van de brand geen gasten aanwezig.