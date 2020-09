Herman Dirven geëerd met een eigen park in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Zondag 6 september om 14.00 uur was de opening van Herman Dirvenpark in Prinsenbeek. Heemkundekring Op de Beek in Prinsenbeek is zeer verheugd dat het gemeentebestuur van Breda het voorstel heeft gevolgd tot het vernoemen van een straat naar de 1999 helaas te vroeg overleden dorpsgenoot Herman Dirven.

Vanwege zijn tomeloze inzet voor de Prinsenbeekse gemeenschap heeft Herman deze vernoeming ten volle verdiend. Een Prinsenbekenaar in hart en nieren. Zo stond hij onder andere aan de wieg van de BAK van Boemeldonck, was hij oprichter van de plaatselijke VVD en 20 jaar raadslid, waarvan 8 jaar wethouder. Zijn kennis als historicus legde hij neer in vele boeken en periodieken, zoals in het tijdschrift van de Werkgroep Haagse Beemden: Hage. Als lid van de Beekse Redactie Tafel schreef hij jarenlang voor het lokale huis- aan huisblad: Modern Prinsenbeek, vele artikelen voor de voorpagina. Bovendien was hij vaak initiatiefnemer en medeorganisator van vele plaatselijke evenementen.

De man die vele straatnamen in Prinsenbeek heeft bedacht krijgt nu zelf een eigen straatnaam. De straat bevindt zich op het terrein waar vroeger het verzorgingshuis Hagedonk stond en nu het appartementencomplex Koningslinde. Op zijn geboortedag (86 jaar geleden) vond om 14.00 uur de feestelijke onthulling van het straatnaambord plaats op het parkeerterrein aan de Nassaustraat in Prinsenbeek. Er werden toespraken gegeven en het geheel werd muzikaal omlijst door Blaaskapel D’RUIT uit Prinsenbeek.



Foto: Wesley van der Linde / Groennieuws