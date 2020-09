Uitstel van coronamelder: App gaat vandaag niet live in Noord-Brabant

BREDA - De invoering van de coronamelder is uitgesteld. De app zou vandaag landelijk ingevoerd worden, maar dat gaat niet door. Minister Hugo de Jonge heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

De app kan namelijk pas geïntroduceerd worden als de spoedwet van kracht is en die moet eerst nog ter goedkeuring naar zowel de Eerste als Tweede Kamer. Daardoor loopt de invoering van de app nu vertraging op.

De coronamelder geeft een seintje af als mensen in de buurt zijn geweest van een persoon die besmet is met het coronavirus. In vijf regio's in Nederland werd de app al uitgebreid getest.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet er een wettelijke basis zijn voor het gebruik van de app. In de spoedwet moet vastgelegd worden dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing, en dat de app vrijwillig is. Zo mogen mensen die de app niet gebruiken niet geweigerd worden door restaurants.

Het is niet bekend wanneer de landelijke invoering van de coronamelder nu een feit zal zijn.