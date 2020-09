Flinke schade bij botsing op Claudius Prinsenlaan: Eén persoon gewond

BREDA - Bij een fors ongeval op de Claudius Prinsenlaan is vanochtend één persoon gewond geraakt. Een andere betrokkene werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 09.00 uur. Twee auto's kwamen hard tot botsing op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk is één van de twee bestuurders door rood licht gereden.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere betrokkene is nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De schade door de botsing was groot. Een berger is bezig met het weghalen van de auto's die waarschijnlijk beiden total loss zijn. De hinder voor het verkeer is groot.