Grote dilemma's voor 't Kielegat: 'Presentatie Prins gaat door, wagenbouwers moeten zich richten op 2022'

BREDA - Maandagavond heeft het bestuur van Stichting Kielegat de eerste besluiten genomen rondom carnaval in het Kielegat. Dat carnaval door Corona anders zal zijn komend jaar dat staat vast. Maar de Stichting zoekt vooral naar de mogelijkheden om op een creatieve, maar veilige manier iets te organiseren in het Kielegat. Zo zal het presenteren van de prins doorgaan, zonder dat het een groot publieksevenement is. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de brakskes, en naar wat 't Kielegat de bouwers kan bieden nu de Grote Optocht op losse schroeven staat.

“Op woensdag 11 november wordt de hoogheid sowieso gepresenteerd aan de stad. Maar om in deze tijd dit neer te zetten als groots publieksevenement, is niet verstandig. Hoe graag we dit ook zouden willen”, aldus Lucien Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat. “Breda heeft met het online concept ‘Baas van Breda’ al eerder laten zien hoe een stad in beweging kan komen. De komende weken gaan we een dergelijk online concept verder uitwerken. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheden om de horeca te betrekken.”

Wagenbouwers

Veel carnavalsverenigingen bouwen al maanden vooraf aan carnavaleske wagens om iets moois neer te zetten voor de Grote Optocht. “Het is nog te vroeg om nu te beslissen of de Grote Optocht wel of niet doorgaat. Echter moeten wij als Stichting wel een besluit nemen voor de optocht deelnemers met wagens.” Verhoef: “Richt je op 2022! Dat is voor nu onze boodschap aan deze bouwers.” Vooral de bouwavonden hebben een enorm sociaal aspect binnen de carnavalsverenigingen. Daarvoor ziet de Stichting creatieve alternatieven, die zij graag aan deze verenigingen wil voorleggen.

Prins op bezoek bij de brakskes?

Ook voor de Bredase scholieren is het een onzekere tijd. Veel activiteiten liggen voor deze doelgroep door Corona stil of zijn anders dan normaal. Daarom wil het bestuur graag iets positiefs geven aan deze kinderen. De elfde van de elfde valt dit jaar op woensdag, een uitgelezen kans om iets moois neer te zetten voor de basisschoolleerlingen van het Kielegat. Dit kan alleen in samenwerking met de scholen. Stichting Kielegat nodigt daarom alle Bredase basisscholen uit om mee te denken over een carnavalesk jeugdprogramma op deze woensdag.

Verhoef: “De gezondheid staat absoluut centraal, daarom zullen wij als Stichting alleen iets organiseren als we de veiligheid kunnen waarborgen.” Gelukkig bruist de stad van creativiteit en is Stichting Kielegat ervan overtuigd dat we ook op een alternatieve manier het carnavalsgevoel in Corona-tijd kunnen vasthouden. Het vraagt alleen net om iets meer verbeeldingskracht.