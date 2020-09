Bouw van Hoogtij begonnen in Driesprong: 'Eén van de laatste vrije locaties in de wijk'

BREDA - De bouw van de tien appartementen van Hoogtij is begonnen. Aannemer Maas-Jacobs uit Zundert is al begonnen met het grondwerk voor de parkeerkelder. De verwachting is dat de bouw van de appartementen ruim een jaar in beslag zal nemen.

Okko Projectontwikkeling heeft 'Hoogtij', een kleinschalig woongebouw, op een van de laatste vrije locaties in de wijk Driesprong ontwikkeld. Het gebouw bestaat uit drie woonlagen met in totaal acht appartementen op de eerste en tweede verdieping. Op de bovenste verdieping bevinden zich twee penthouses. Onder het gebouw komt een halfverdiepte kelder met bergingen en parkeerplaatsen. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Onlangs is er een oorkonde met handtekeningen van alle kopers begraven, welke onder het pand komt te liggen.

"De ontwikkeling omvat een alzijdig woongebouw in het park dat tevens dient als entree en omlijsting van de historische Driesprong", schrijft Okko Projectontwikkeling op haar website. "Door de compacte vorm en positie van het woongebouw in het groen zal het project onlosmakelijk verbonden zijn met het park."

Driesprong

Het is niet het eerste project wat Okko Projectontwikkeling ontwikkelt in de Driesprong. Enkele jaren geleden was het ook verantwoordelijk voor de oplevering van 38 woningen van het concept 'Droom wordt woning'.

De verwachting is dat de bouw van de appartementen van 'Hoogtij' ruim een jaar in beslag zal nemen.