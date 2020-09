Waar komt de nieuwe teststraat in Breda? GGD bezocht al 25 locaties in zoektocht naar nieuwe plek

BREDA - De GGD is druk aan het zoeken naar een nieuwe plek voor een coronateststraat in Breda. Maar dat blijkt een flinke uitdaging te zijn. De GGD heeft al 20 tot 25 locaties bezocht, maar er is nog geen knoop doorgehakt.

Momenteel zit de teststraat nog steeds bij het NAC stadion. Eigenlijk zou die daar 1 september verdwijnen, tot schrik van onder andere de lokale politiek. Bredanaars zouden dan moeten afreizen naar Etten-Leur om de dichtstbijzijnde teststraat te kunnen bezoeken. Maar dat besluit draaide de GGD terug. Er blijft een teststraat in Breda. Maar waar die teststraat gaat komen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Het doel van de GGD is om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vinden. "We meenden dat we op 1 september weg moesten zijn bij het NAC-stadion vanwege de start van het voetbalseizoen. Gelukkig mogen we, in overleg met NAC, nog wat langer blijven staan", legt Mark van Beers van GGD West Brabant uit. "Maar zelf willen we uiteindelijk ook weg op deze locatie. De mensen die er geweest zijn zullen het herkennen, de teststraat bij het stadion is totaal niet winterbestendig. We zijn daarom op zoek naar een locatie die wind- en weerbestendig is. Natuurlijk voor onze cliënten, maar zeker ook voor onze eigen medewerkers. We willen graag in Breda blijven, daarom hebben we inmiddels 20 tot 25 locaties bezocht, maar een goede locatie vinden is niet altijd makkelijk."

Eisen

Aan de locaties zitten veel eisen, legt de GGD uit. "De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto’s doorheen rijden." In Etten-leur en Roosendaal zijn zulke locaties al gevonden. Daar zijn nieuwe teststraten dinsdag geopend. Ook opent er deze maand nog een teststraat in Raamsdonksveer.

Afspraak maken coronatest

Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen wanneer ze klachten hebben die passen bij het coronavirus. De klachten zijn: verkoudheid, een loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhogingof koorts. Of ineens slecht kunnen ruiken of proeven. Een afspraak maken kan op twee manieren. Bel naar 0800-1202, of maak je afspraak online via www.rijksoverheid.nl/coronatest.