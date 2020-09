Geniet van theater op 18 meter hoogte: 'Een unieke beleving met Breda als decor'

BREDA - Vandaag was het zover, om 15:30 uur ging 'Radman' van start in het Chassé Theater. In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar het verhaal van Radman. Hij torent met zijn imposante vertoning boven alles en iedereen uit, waardoor hij een geweldig overzicht heeft.

Het Bredase gezelschap Schippers&VanGucht opent samen met Het Zuidelijk Toneel het 1,5 meter theaterseizoen in Breda met Radman. Dit is een avontuur voor de hele familie in een 18 meter hoog reuzenrad. Het is een muzikale theaterbeleving voor iedereen, van jong tot oud, van cultuurliefhebber tot kermisfanaat.

In het reuzenrad luister je naar het verhaal van Radman. Hij stijgt boven alles en iedereen uit. Radman hoort en ziet alles, ook de dingen en mensen die voor ons vaak onopgemerkt blijven. Hij fluistert je tijdens het ritje de geheimen van boven en beneden in het oor.

Coproductie

De compositie is speciaal voor Radman gecreëerd door het Vlaamse muziekcollectief The Colorist Orchestra. De stem wordt verzorgd door de Vlaamse acteur Jan Bijvoet, bekend van Peaky Blinders. Het verhaal is geschreven door bekroond auteur en illustrator Gerda Dendooven.

Het Zuidelijk Toneel kwam met het idee van een veilige theaterbeleving in een reuzenrad, volledig coronaproof. Zij vroegen Schippers&VanGucht om het voorstellingsconcept uit te denken.

Speellocaties en kaartverkoop

Radman draait op 11, 12 en 13 september in Breda als onderdeel van het programma ‘DNA Breda'. In dit feestelijke weekend staan Bredase makers centraal in het Chassé Theater. Radman draait vrijdag van 15.30 uur tot 20.30 uur, op zaterdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt publiek geadviseerd om op tijd kaarten voor een gondeltje te bestellen. De kaartverkoop loopt via de website van het Chassé Theater.



Meer informatie over de voorstelling en agenda vind je hier: hzt.nl/speelt/radman of www.schippersenvangucht.com/ radman



Foto: Wesley van der Linde



