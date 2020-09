Eindelijk strijkt er weer een evenement neer op het Chasséveld

BREDA - Dranghekken, zwarte schermen en de gele borden met 'Ingang' erop. Het is lang geleden dat er een evenement kon neerstrijken op het Chasséveld. Maar deze week gebeurt het eindelijk weer. De Grand Slam Beachvolleybal, die vroeger altijd op het Kasteelplein werd gehouden, vindt dit weekend plaats op het Chasséveld. En Bredanaars kunnen vanuit hun auto komen kijken, of komen genieten op het terras.



De Grand Slam van Breda wordt op twee locaties gespeeld. Veld 2 en 3 zijn op het terrein van Breda Beach. Het centre court ligt op het Chasséveld in het centrum. Rond het Chasséveld is ruimte gecreëerd om in je auto te komen kijken, als een ware drive-in-ervaring. Bredanaars maken de dag compleet door ook gebruik te maken van enkele drive thru-activiteiten.

Ook kun je komen kijken vanaf het terras naast het veld. Op het terras is plaats voor 100 mensen, in de drive-in kunnen vijftien auto’s per wedstrijd staan. Toegang is gratis, maar vol = vol. De wedstrijden op veld 2 en 3 bij Breda Beach zijn ook gratis toegankelijk.

Wereldtoppers

Het deelnemersveld op de DELA Eredivisie Beach het komende weekend in Breda staat bol van de wereldtoppers. In voorbereiding op King of the Court hebben teams uit Qatar, Chili, Canada en Spanje de weg naar Nederland gevonden. Dat betekent dat er fikse concurrentie is voor de Nederlandse toppers op de Grand Slam van Breda waar dubbel prijzengeld op het spel staat.



Foto: Bredavandaag