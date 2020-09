Breda opent meldpunt voor onbegrijpelijke zaken

BREDA - Onbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt. Eén op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wat kan leiden tot bijvoorbeeld schuldenproblematiek, huurconflicten en ongelukken. Vandaag wordt daarom het ‘Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken’ geopend.

Mensen moeten het durven te zeggen als ze iets niet begrijpen. Als je weet wát er niet wordt begrepen, kun je zaken eenvoudiger maken. Daarom slaan twaalf verschillende Bredase organisaties de handen ineen. Een maand lang richten zij een meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken in. Inwoners kunnen onbegrijpelijke zaken melden bij speciale meldpunthelpers, telefonisch of via internet. Hiermee sluit Breda aan bij de Nationale Week van Lezen en Schrijven, die op 7 september start.

Campagne Huh? Wat bedoelt u?

Het meldpunt onbegrijpelijke zaken is onderdeel van de campagne Huh? Wat bedoelt u?. Een initiatief van Bredase organisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De uitkomsten van de actie worden gebruikt als startpunt van concrete acties om Breda eenvoudig te maken. Heel Breda eenvoudig in 2023. Dat is de ambitie.

In de kliko ermee

Het meldpuntteam gaat van 5 tot en met 9 september de stad in met knalgele Huh? Wat bedoelt u? kliko ’s. Iedere Bredanaar kan hier terecht met elke onbegrijpelijke zaak die men wil melden. Melden kan ook digitaal via www.huhwatbedoeltu.nl/breda of telefonisch via het nummer 076 - 525 15 15. Het digitale en telefonische Meldpunt voor onbegrijpelijke Zaken is heel september geopend. Op 10 september wordt de actie afgesloten.

Het volledige rooster:

- Winkelcentrum Hoge Vught: maandag 7 september tussen 13.30-16.00

- Stadskantoor Breda, Claudius Prinssenlaan: maandag 7 tot en met woensdag 9 september tussen 9.00-16.00

- Zorg voor elkaar Breda, Nieuwe Prinsenkade 25: maandag 7 tot en met woensdag 9 september tussen 9.00-16.00

- Nieuwe Veste: maandag 7 september tussen 9.00-11.30 en donderdag 10 september tussen 9.00-11.30

- Stada Stores: dinsdag 8 en woensdag 9 september tussen 13.30 en 16.00