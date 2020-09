Aanmeldingen open voor Rabo Clubsupport: 'Juist nu hebben clubs steun nodig'

BREDA - Afgelopen maandag is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer van start gegaan. Daarbij biedt de Rabobank financiële steun aan clubs en verenigingen voor doelen die de club én buurt sterker maken. Door de coronacrisis is deze steun alleen maar belangrijker geworden. Daarom roept de bank clubs en verenigingen op zich in te schrijven.

Sinds 31 augustus zijn de inschrijvingen voor het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer geopend. Clubs en verenigingen worden daarbij opgeroepen om campagne te voeren om zo stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. Vervolgens biedt de Rabobank haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning aan om die doelen te verwezenlijken.

Ook clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden te verduren gehad door de coronacrisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby's te beoefenen of om zich in te zetten voor hun vereniging. Daarom is deze steun belangrijker dan ook. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen grote financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen", vertelt Wibo van Hekken, directievoorzitter van Rabobank Breda. “De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.”

De clubs en verenigingen kunnen zich tot en met 30 september aanmelden. Vervolgens is het aan de leden van de Rabobank. Zij kunnen via de Rabo Bankieren app meebeslissen over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. De initiatieven lopen ieder jaar weer ver uiteen. Denk hierbij aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of het aanbieden van re- integratie cursussen. In 2019 hebben bij Rabobank Breda 231 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport en is er door ruim 4.600 leden gestemd.