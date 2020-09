Mark Rutte: 'Er is niet één waarheid over hoe we met het coronavirus om moeten gaan'

BREDA - Minister Hugo de Jonge en minister president Mark Rutte hebben dinsdagavond wederom een persconferentie gegeven. Dat gebeurde zes maanden na de uitbraak van het coronavirus. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

"We hebben geen groot of onverwacht nieuws vandaag", met die woorden begon Mark Rutte de persconferentie. Toch werd er slecht nieuws gebracht voor discotheken en nachtclubs, want zij moeten nog steeds hun deuren gesloten houden. "Dat doen we op advies van het Outbreak Management Team. Dat is geen goed nieuws, maar het risico op besmettingen is te groot."

Quarantainebeleid

Daarnaast wordt ook het quarantainebeleid voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangepast. Dat wordt nu gelijk getrokken met kinderen van 4 tot 12 jaar. "Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen de regel, dat kinderen van 4 tot en met 12 wel naar de opvang en school mochten. Bijvoorbeeld bij gezinnen die terugkeren uit een gebied dat vanwege COVID-19 code oranje heeft gekregen. Vandaag is besloten dat kinderen van 0 tot en met 4 jaar ook naar de opvang, sport en school mogen."

Daarna keek Rutte vooral naar wat er allemaal wél kan in Nederland. "Wij hebben nooit situaties gehad zoals in het buitenland. We kunnen hier nog best veel. Als je op vrijdag klaar bent met werken, kan je gewoon in het weekend een biertje drinken op het terras. Bijna alles is weer open."

Kritische vragen

Desondanks begrijpt Rutte dat er ook kritische vragen worden gesteld bij het beleid van de Rijksoverheid. "Iedereen mag vragen stellen bij wat we doen en daar kritiek op hebben. Dat is logisch en het is goed dat mensen zelf op onderzoek uitgaan. Dat brengt ons verder en daar staan we voor open. Maar, we kunnen niet om de cijfers heen en we moeten constant bekijken hoe het virus zich ontwikkeld. Maar, laten we vaststellen: Er is niet één waarheid over hoe we met het coronavirus om moeten gaan." Volgende week wil Rutte samen met De Jonge een online sessie organiseren waarbij mensen ideeën kunnen opperen over het omgaan met het virus én er is ruimte voor kritische vragen

Maatregel verpleeghuizen

Hugo de Jonge kondigde nog wel aan dat verpleeghuizen voortaan wekelijks iedereen moeten gaan testen bij een uitbraak van het coronavirus. Personeel in verpleeghuizen wordt daarnaast beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke beschermingsmiddelen. "We krijgen steeds meer inzicht in het coronavirus. En we blijken in staat het virus eronder te krijgen, maar niet vanzelf. Dat vergt alertheid, uithoudingsvermogen en saamhorigheid." Volgens De Jonge wordt er hard gewerkt aan een vaccin. Er zijn al gesprekken gevoerd met vijf partijen. "We hopen de eerste maanden van 2021 de eerste vaccins te ontvangen."

Tenslotte wordt het Dashboard Coronavirus steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september 2020 staan daar nu ook de cijfers per gemeente op. Zo wordt het steeds beter mogelijk om gerichter maatregelen te treffen. Zo kunnen er per veiligheidsregio maatregelen getroffen worden, zodat de rest van het land daar geen 'last' van heeft.

De laatste persconferentie werd gehouden op dinsdag 18 augustus. Tijdens die persconferentie gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge het dringende advies aan mensen om voortaan niet meer dan zes gasten thuis te ontvangen, en allemaal op 1,5 meter afstand. Ook worden de controles bij zaalverhuur strenger.