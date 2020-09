Het rondje Haven is compleet: Nieuwe brug op zijn plek gehesen

BREDA - De brug die de Veilingkade zal verbinden met het voormalige terrein van Backer & Rueb is vandaag op zijn plek gehesen. De tijdelijke brug maakt het 'rondje haven' compleet en zorgt ervoor dat Bredanaars gemakkelijk van Brack naar Belcrum Beach en STEK kunnen wandelen.

Het was een indrukwekkend gezicht: vanochtend werd de brug van maar liefst 30 ton met een grote kraan op zijn plaats gehesen. Wandelaars kunnen nu gemakkelijk vanaf de veilingkade, ter hoogte van Pier 15, oversteken naar Brack.

De aanleg van de tijdelijke voetgangersbrug was een grote wens van de gebruikers van de Haven. En die zijn er nogal wat. De laatste jaren bruist het van activiteiten in het gebied. Met onder andere Belcrum Beach, Pier15, STEK en Brack en Electron/MotMot trekt de Haven veel Bredanaars, die vanaf nu gemakkelijk de oversteek kunnen maken.

Wethouder Paul de Beer is blij met de realisatie van de tijdelijke brug. "De brug staat wat mij betreft symbool voor de verbindingen die we binnen CrossMark leggen. Bezoekers aan het Havenkwartier kunnen nu een rondje lopen langs alle initiatieven die daar de afgelopen jaren zijn ontstaan zoals Belcrum Beach, Pier15, STEK, Brack en Electron/MotMot." Aanstaande vrijdag wordt de nieuwe brug officieel geopend.

Toegankelijkheid

Naast alle positieve reacties op de komst van de brug, plaatsen Breda-gelijk, Breda voor Iedereen en Stichting Rollwithus wel een belangrijke kanttekening bij het initiatief. Want de brug is enkel toegankelijk voor mensen die goed ter been zijn. De brug heeft namelijk aan beide kanten een trappenhuis. "Dat is een onneembare hindernis voor mensen in een rolstoel of mensen die wat minder goed ter been zijn", stelt Stef van de Weerd van Breda-Gelijk. De organisaties die zich inzetten voor de toegankelijkheid van de stad willen graag dat de gemeente de mogelijkheden gaat onderzoeken om de brug alsnog toegankelijk te maken voor iedereen.



WESLEY VAN DER LINDE