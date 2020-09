A16 heel het weekend afgesloten vanwege werkzaamheden aan asfalt

BREDA - Rijkswaterstaat voert dit weekend werkzaamheden uit aan de A16 tussen Princeville en Galder. Daarom is de snelweg twee weekenden dicht. De afsluiting start vrijdag 4 september om 21.00 uur.

De A16 tussen knooppunt Princeville en knooppunt Galder in de richting van Antwerpen gaat dicht voor al het verkeer. Tegelijkertijd is de tussenliggende op- en afrit (15) Breda afgesloten alsmede de verbindingsweg A58/A16 ter hoogte van knooppunt Princeville komende vanuit Roosendaal in de richting van Antwerpen. Ook is de verbindingsweg A16/A58 ter hoogte van knooppunt Galder, komende vanuit Breda in de richting van Tilburg, afgesloten.

Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten. Borden geven de tijdelijke routes aan.

De afsluiting is van vrijdag 4 september 21.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur, en van vrijdag 11 september 21.00 uur tot maandag 14 september 05.00 uur.