Werkzaamheden Menno van Coehoornstraat van start

BREDA - Maandag 14 september is de aannemer gestart met de herinrichting van de Menno van Coehoornstraat. De werkzaamheden duren tot medio december 2020. De riolering zal worden vervangen en de bovengrond wordt opnieuw ingericht. Verder wordt de rijbaan versmald en komen er in de parkeerstrook bomen te staan.

De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd om de overlast te beperken. Tijdens de hele periode is de Menno van Coehoornstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de verkeerscirculatie in de Spoorbuurt goed te houden wordt de rijrichting van de Meerten Verhoffstraat tijdelijk omgedraaid. Alle bestemmingsverkeer voor de Willemstraat, Meerten Verhoffstraat, Stationsweg, Stationsplein en Terheijdensestraat moet via de Willemstraat inrijden en via de Meerten Verhoffstraat uitrijden.

Parkeergarages

Aan de Meerten Verhoffstraat liggen 2 ondergrondse parkeergarages. Tijdens de werkzaamheden blijven deze zo lang en goed mogelijk bereikbaar. Maar op enig moment zullen ze voor maximaal 5 aaneengesloten dagen afgesloten worden. De exacte data worden met borden bij de entree van de parkeergarages aangekondigd.

De gemeente verzoekt gebruikers van deze garages de auto gedurende deze korte periode niet te gebruiken en binnen te laten staan. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan kan contact worden opgenomen met de gemeente om te kijken naar een alternatief.

Cool Towns

Het aanbrengen van boomgroeiplaatsen en planten van bomen vindt plaats in het kader van het Europese project Cool Towns. Dit is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken. Hierbij wordt hittestress zo veel mogelijk voorkomen of beperkt. Het project brengt Europese academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie en klimaatadaptatie samen.

Voor de bewoners van de Menno van Coehoornstraat wordt een inloopavond met tijdblokken gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kan de gemeente niet iedereen hiervoor uitnodigen.