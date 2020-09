Omrijden verleden tijd voor Bekenaren: Velsgoed na maanden weer open

PRINSENBEEK - Het is een verademing voor veel Bekenaren. De Velsgoed is na werkzaamheden van maanden eindelijk weer open. De belangrijke verkeersader in het dorp was sinds half juli afgesloten vanwege werkzaamheden.

Heel de zomer moesten Bekenaren omrijden. De Velsgoed, het verlengde van de Backer en Ruebweg, was sinds 13 juli afgesloten voor grote werkzaamheden. Zo werd het riool vervangen zodat het regenwater beter wordt afgevoerd en is er een wadi aangelegd om water op te vangen.

De weg is tegelijkertijd ook opnieuw ingericht. Fietsers hebben er meer ruimte gekregen, de autoweg is versmald en het asfalt is vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden werden ook boomwortels verwijderd. Die waren van de veertien bomen die eerder dit jaar al gekapt werden ter voorbereiding van de herinrichting.