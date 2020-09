Oranje aan de aftrap: ken jij deze internationals met Bredase Roots?

BREDA - Het Nederlands elftal is terug van weggeweest . Om kwart voor negen is de aftrap van Nederland - Polen in de Nations League. Het duel vindt plaats in de Johan Cruijff Arena. In het kader van deze terugkeer deed webwinkel beslist.nl onderzoek naar waar de internationals geboren zijn. Ken jij de 20 spelers die in Breda geboren werden?

Kees Rijvers en natuurlijk de huidige aanvoerder, Virgil van Dijk zijn twee meest actieve interantionals. Zij speelden beiden 33 interlands en staan daarmee bovenaan het lijstje. Bij Van Dijk zullen daar nog wel de nodige caps bijkomen. Mocht hij vanavond in actie komen is hij meteen de Bredanaar met de meeste interlands. Kees Rijvers doet onder de jonge Bredanaars misschien minder snel een belletje rinkelen. Rijvers is momenteel 94 jaar en voetbalt dus al even niet meer. Wel is hij de speler met de meeste doelpunten onder de Bredanaars (10).

Rat Verlegh

Antoon 'Rat' Verlegh mag in de lijst natuurlijk niet ontbreken. Hij speelde acht interlands en scoorde vier doelpunten. Geen slecht moyenne.

Opvallende afwezige

De naam van Pierre Van Hooijdonk ontbreekt. Door de jaren heen is Van Hooijdonk in de armen gesloten in Breda en dit geldt andersom ook. Daarnaast heeft hij er een mooie interlandcarrière opzitten. De voetballer werd echter geboren in Steenbergen en staat dus niet in de lijst.

De volledige lijst: (tussen haakjes het aantal interlands) Kees Rijvers (33), Virgil van Dijk (33), Daan Schrijvers (22), Cor Kools (16), Jan van den Broek (11) Rat Verlegh (8), Nico Rijnders (8), Piet van Boxtel (7), Kees Bekker (6), Kees van Ierssel (6), Peter van Merwe (5), Jean-Paul van Gastel (5), Frans Bouwmeester (5), Lea Canjels (3), Ton Lokhoff (2), Joop ter Beek (1), Sjef Mertens (1), Chris Walder (1), Addy Brouwers (1), Martien Vreijsen (1).