Bredanaars doneerden al tien 'dagen' aan de bewoners van de Blauwe Kamer

BREDA - Vanwege de coronamaatregelen hebben veel van de bewoners van Koninklijke Visio de Blauwe Kamer maandenlang hun ouders, familie en vrienden niet als bezoekers kunnen ontvangen. "Een groot gemis, voor zowel ouders als bewoners. Wij willen hen weer bij elkaar brengen", legt Martijn Gort uit. Samen met enkele Bredase ondernemers zijn ze 'doneer een dag samen' gestart. En inmiddels zijn er al tien 'dagen' gedoneerd.

Een familiebezoek bij Koninklijke Visio blijft lastig, en niet alleen vanwege strakke corona-regels. 80% van de ouders moet van buiten de regio komen. Praktisch en financieel gezien is het voor hen vaak niet haalbaar om urenlang te reizen voor slechts een kort bezoek.

Daarom zijn enkele Bredase ondernemers een geweldig initiatief gestart om deze gezinnen weer bij elkaar te brengen. "Samen proberen we twee bijzondere familiedagen te realiseren op de woonlocatie. Uniek ingevuld en verzorgd per bewoner." Boutique Hotel Het Scheepshuys in Breda biedt de ouders hun kamers aan tegen een speciaal, aangepast tarief. Zo kunnen de bewoners en zijn familie twee dagen lang maximaal kunnen genieten van het samenzijn.

Voor een eenmalige donatie van 99 euro (inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting) breng je een gezin twee dagen samen. En al tien Bredanaars hebben dat gedaan. "Daar zijn we echt super blij mee, want het initiatief is pas net gestart. Maar we hopen natuurlijk dat het er nog veel meer worden!"

Helpt u mee? Bezoek dan de speciale website www.doneereendagsamen.nl en vul het formulier in.