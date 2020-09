Weerbericht Breda: 'Een weekend met gematigde temperaturen en soms een bui'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 4 september en de komende dagen.



Een slepend koufront ligt over het zuiden van Limburg, de Ardennen en de Eifel. Het trekt langzaam zuidoostwaarts weg. De erbij horende wolkenvelden boven Brabant trekken ook langzaam zuidoostwaarts weg. In de nacht naar zaterdag passeert een buienlijn waarachter zich frissere en licht onstabiele zeelucht bevindt.



Verwachting voor vrijdagmiddag 4 september 2020

Wolkenvelden, maar droog. Geleidelijk krijgt de zon wat meer kansen tijdens de middag. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en is gemiddeld 2 of 3 Beaufort sterk. Maximumtemperaturen vanmiddag komen met wat zon tot 20 of 21 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

In de nacht naar zaterdag toe passeren er enkele buien. Overdag is het dan wisselend bewolkt met soms zon en soms bewolking. Gaandeweg de dag is er een kleine kans op een lokale bui. De wind waait gemiddeld matig uit het westen met 3 tot 4 Beaufort. Het voelt wat frisser aan met maxima tot 19 graden.



Zondag

Opnieuw is het wisselend bewolkt met de meeste zon in de ochtend. Tijdens de middag komen er meer stapelwolken en kunnen er enkele lokale buien vallen. De zuidwestenwind is gemiddeld zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort. Maxima rond 19 graden.



Maandag

Weinig verandering. Het blijft ietwat aan de frisse kant met een graad of 19. Ook de wisselende bewolking blijft en de wind waait zwak uit het westen. Verder is het wel zo dat de buienkans afneemt.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 4 september 2020

Zon op: 06:59 uur

Zon onder: 20:20 uur

Daglengte: 13:21 uur



Zo was het weer gisteren (donderdag 3 september 2020)

Maximumtemperatuur 22,1 graden

Minimumtemperatuur 12,1 graden

Neerslag 5,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 september 2020 om 12:00 uur