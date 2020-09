In de versteende Belcrum staat dankzij Jasmijn een zonnebloem van 3,5 meter

BREDA - De Belcrum is de meest versteende wijk van Breda. En daar wil de gemeente Breda iets aan doen. Samen met de wijkraad en basisschool de Spoorzoeker motiveerden zij kinderen om aan de slag te gaan in de tuin via de wedstrijd: Wie groeit de hoogste zonnebloem van de Belcrum? Met 3 meter 58 was de eersteklasser Jasmijn die er met de eer vandoor ging.

Groene Buurtjes is een project om samen met bewoners wijken groener te krijgen. De organisatie zette een zonnebloemwedstrijd op poten in de Belcrum. Martine Kreuger, gemeente Breda legt uit: ''De gemeente gaat in gesprek met bewoners over hun ideeën om de wijk groener te maken. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om de wijk groener te maken. Momenteel is de Belcrum een van de meest stenige wijken in Breda. Hier willen we graag wat aan doen door meer groen aan te leggen.''

Vandaag was de prijsuitreiking bij basisschool de Spoorzoeker. Om de kinderen wat vermaak te bieden tijdens de uitreiking was Berend Groen uitgenodigd. Als eerste werd Delano naar voren geroepen. Hij heeft echter flinke pech gehad. ''Ik ging op vakantie met mijn ouders en de zonnebloem mocht niet mee. Toen ik terugkwam was de bloem helemaal zwart geworden.''

De nummer één

De winnares, met een zonnebloem ter hoogte van 3 meter 58 is Jasmijn. Jasmijn is helaas niet aanwezig bij de uitreiking. Aan de start van de wedstrijd was zij een leerling in groep 8. Nu zit ze op de middelbare school en had tijdens de uitreiking les. Het applaus heeft ze niet gehoord, maar de prijs komt er aan.



Berend Groen met een foto van Jasmijn en haar zonnebloem - Ruud Smolders