Geknakte zonnebloemen en vernielde groentes, maar open dag gaat door

BREDA - Kindertuinen de Molenley bestaat morgen 40 jaar. In het kader hiervan is er morgen een open dag. Dat de Molenley begin deze week nog werd opgeschud door flinke vernielingen gooide gelukkig geen roet in het eten. Voorzitter Stef Hinfelaar: ''We hebben alles weer zo goed mogelijk gereed gemaakt.''

Voorzitter Stef Hinfelaar kwam in 1970 met het idee voor een kindertuin: ''Zelf heb ik in Den Haag ook van een kindertuin kunnen genieten in mijn jeugd.'' Hij legde voor om dit ook in Breda te doen. 10 jaar later was het zo ver. ''Kinderen kunnen hier de fijne kneepjes van tuinieren leren. Er ontstaat weleens een beeld dat tuinieren saai is. Hier komen kinderen er vaak achter dat het erg leuk en ontspannend is. Als volwassene genieten ze hier vaak nog van.''

Hinfelaar: ''De kinderen krijgen een handje vol zaadjes die ze moeten verdelen over de grond. Die zaadjes gooien ze dan op de grond en halverwege zijn ze op. Ja, het gaat de eerste keer altijd mis. Hier kunnen ze echter precies leren hoe je dit op een goede manier doet.'' Er kunnen ook bloemen en groenten geoogst worden. Dit nemen de kinderen dan mee naar huis. ''Dat is het leukste, die trotse gezichten.''

Grote schok

Afgelopen dinsdag was alles gereed voor de open dag van zaterdag. In de avond ging het echter mis. Een groep kinderen tussen de acht en tien zijn het terrein opgekomen. ''Toen wij woensdag weer op de locatie waren schrokken we ons rot. Alles was vernield. Geknakte zonnebloemen, groentes die uit de tuin waren getrokken'', aldus Hinfelaar.

''We hebben de daders kunnen traceren en zijn in gesprek gegaan met hun ouders. Het zijn nog jonge kinderen waarvan de ouders waren geschrokken. Voor ons is dat nu afgesloten. We kijken uit naar de open dag''

De open dag vindt plaats van twaalf tot vier uur. Het gebied is gelegen aan aan de Weilustlaan 137