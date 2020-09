Vrijwilligster Paula Kessel verrast met onderscheiding tijdens open dag van 'haar' Molenley

BREDA - Een bijzondere verassing tijdens de open dag van Kindertuinen de Molenley. Vrijwilligster Paula Kessel kreeg een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Kessel is al sinds 1985 als vrijwilliger actief bij 'haar' Molenley.

Burgemeester Paul Depla was vanmiddag aanwezig bij de open dag bij de Molenley. Hij verraste Paula Kessel met een Koninklijke Onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij de kindertuin. De onderscheiding werd niet zoals normaal gesproken opgespeld, maar overhandigd aan de vrijwilligster.

Open dag

Gemotiveerde vrijwilligers staan vandaag paraat bij de Molenley om kinderen bij te leren over tuinieren. De open dag wordt georganiseerd ter ere van het 40-jarig bestaan. Voorzitter Stef Hinfelaar kwam in 1970 met het idee voor een kindertuin: ''Zelf heb ik in Den Haag ook van een kindertuin kunnen genieten in mijn jeugd.'' Hij legde voor om dit ook in Breda te doen. 10 jaar later was het zo ver. ''Kinderen kunnen hier de fijne kneepjes van tuinieren leren. Er ontstaat weleens een beeld dat tuinieren saai is. Hier komen kinderen er vaak achter dat het erg leuk en ontspannend is. Als volwassene genieten ze hier vaak nog van.''

Vernielingen

Door vernielingen eerder deze week hebben de vrijwilligers zich flink moeten inspannen. Het resultaat mocht er zijn, al konden niet alle vernielingen tijdig hersteld worden.



De burgemeester heeft het lintje overhandigd aan de vrijwilligster. - Foto: WESLEY VAN DER LINDE