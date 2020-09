'Red' jij de nonnen van Oosterhout? Koop dan nu een fles wijn!

BREDA - Een paar weken geleden waren Thibaud en Frank van Breda Maakt Mij Blij nog druk in de weer met de verkoop van de gladiolen van Boer Theo. En nu, na de verkoop van 170.000 gladiolen, storten zij zich op een nieuwe reddingsactie. Dit keer voor de nonnen in Oosterhout. Zij hebben 20.000 flessen witte wijn over die door de coronacrisis niet zijn afgenomen.

De zusters van Sint-Catharinadal produceren in samenwerking met vrijwilligers diverse wijnsoorten. Dat de wijn in de smaak valt, blijkt wel uit het feit dat één van Nederlands grootste luchtvaartmaatschappijen dit jaar 20.000 flessen af wilde nemen. Maar dat liep even anders. Door de coronacrisis ging de deal niet door met als gevolg dat de zusters veel inkomsten mislopen die anders naar het onderhoud van het klooster zouden gaan.

In actie voor de nonnen

"Frank en ik zijn al sinds mei bezig met het redden van producten zoals bloemen en groentes, dus toen ik door een vriendin werd gewezen op dit verhaal dacht ik direct: Wijkunnen ze helpen! En een week later ben ik op de koffie gegaan", aldus Thibaud vanBreda Maakt Mij Blij. Thibaud werd warm onthaald door zuster Maria Magdalena die naar eigen zeggen weinig kennis heeft van social media, maar graag veel mensen in aanraking wil laten komen met haar wijnen. "Volgend jaar vieren wij ons 750-jarig jubileum en wat zou het mooi zijn als we in aanloop hier naartoe ons klooster kunnen opknappen", aldus Zuster Maria Magdalena.

De kracht van social media

Thibaud merkt dat men in Breda graag in actie komt voor ondernemers die de dupe zijn van de coronacrisis. "Mensen die via ons een product redden, houden daar niet alleen een heel fijn gevoel, maar ook een mooi kwaliteitsproduct aan over. Zoals in dit geval een heerlijk flesje wijn. Met zo'n aankoop maak je niet alleen de nonnen blij, maar jezelf ook. Toch?", aldus Thibaud. Behalve wijn kan je ook een veldboeket redden van boer Wim en zijn vrienden.

Hoe kan je helpen?

Frank en Thibaud hopen weer zoveel mogelijk producten te redden. Wil jij helpen? Bestellen kan via de social media kanalen van Breda Maakt Mij Blij en ophalen kan tijdens de pick-up vrijdag 18 september van 16:00 tot 19:30 uur op het kantoor van XXLEvents aan de Zandbergweg 201 NTS in het Ginneken. Eén fles kost € 11,50 en 1 voordeeldoos van 6 flessen van € 69,- voor € 57,50. Voor een veldboeket betaal je € 14,95.

Bestellen kan via Breda Maakt Mij Blij.



Breda Maakt Mij Blij