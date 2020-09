Ulvenhoutse jazz-zanger Steve Yocum op 69-jarige leeftijd overleden

ULVENHOUT - De Amerikaanse jazzmuzikant Steve Yocum, die al sinds 1997 in Ulvenhout woonde, is vrijdagmiddag overleden. Dat plaatst zijn vrouw op Facebook. Yocum behaalde met zijn zangkunsten vorig jaar nog de finale van The Voice Senior.

De Amerikaanse Steve Yocum verhuist in 1997 naar Ulvenhout voor de liefde. Samen met zijn vrouw voedt hij twee zoons op. Al voor dat hij naar Nederland kwam, was Yocum actief in de muziekwereld. Zo is hij een lange tijd bandleider geweest bij Walt Disney in Florida. Ook in Breda was de Amerikaan geen onbekende. Zo was hij jarenlang bandleider bij evenementen zoals jazzfestival in Breda.

Vorig jaar besluit de muzikant een grote stap te zetten door mee te doen aan The Voice Senior. Met succes, hij kwam tot de finale van het bekende programma. Tijdens zijn Blind Audition wist hij met zijn vertolking van 'You got a friend in me' Marco Borsato en Frans Bauer binnen tien seconden te laten draaien. Net voor het einde van het liedje draaide ook Angela Groothuizen nog. Toch koos Yocum voor Borsato. Een week later begeleidde de Amerikaan zichzelf op de trombone terwijl hij 'It's a Wonderful World' zong. Hiermee wist hij de finale te behalen. Helaas won hij niet. "Ik wil vooral gewoon doorgaan in de muziek. Een programma als The Voice Senior is mooi, omdat het veel mensen kan laten zien wat je doet. Vooral op mijn leeftijd is dat heel fijn", aldus de zanger destijds tegen deze site.

Na een heldhaftige strijd tegen kanker is Steve Yocum gistermiddag in het ziekenhuis overleden. "With so much pain in my heart I have to let the people, who made a difference in Steve his life and loved him for his music and friendship know, that this afternoon I had to say goodbye to the man I love so much, my best friend and husband", aldus zijn vrouw op Facebook. "Nothing will be the same anymore. Your smile, your care and your music, I will miss you so very very much. My world is upside down. I am so proud of you this is way too soon." De steunbetuigingen op haar bericht stromen binnen. Veel mensen halen in de reacties herinneringen op aan de zanger.