Grand Slam Beachvolleybal strijkt neer op Chasséveld: toernooi bekijken vanuit auto door drive-in

BREDA - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er weer een evenement neergestreken op het Chasséveld. De Grand Slam Beachvolleybal, die vroeger altijd op het Kasteelplein werd gehouden, vindt vandaag en morgen plaats op het Chasséveld. En Bredanaars kunnen vanuit hun auto komen kijken, of komen genieten op het terras.

De Grand Slam van Breda wordt op twee locaties gespeeld. Veld 2 en 3 zijn op het terrein van Breda Beach. Het centre court ligt op het Chasséveld in het centrum. Rond het Chasséveld is ruimte gecreëerd om in je auto te komen kijken, als een ware drive-in-ervaring. Bredanaars maken de dag compleet door ook gebruik te maken van enkele drive thru-activiteiten.

Ook kun je komen kijken vanaf het terras naast het veld. Op het terras is plaats voor 100 mensen, in de drive-in kunnen vijftien auto’s per wedstrijd staan. Toegang is gratis, maar vol = vol. De wedstrijden op veld 2 en 3 bij Breda Beach zijn ook gratis toegankelijk.

Wereldtoppers

Het deelnemersveld op de DELA Eredivisie Beach dit weekend in Breda staat bol van de wereldtoppers. In voorbereiding op King of the Court hebben teams uit Qatar, Chili, Canada en Spanje de weg naar Nederland gevonden. Dat betekent dat er fikse concurrentie is voor de Nederlandse toppers op de Grand Slam van Breda waar dubbel prijzengeld op het spel staat.

Vrouwen

Het Nederlandse beachseizoen wordt bij de vrouwen tot nu toe gedomineerd door twee teams. Katja Stam en Raïsa Schoon wonnen al drie eredivisiestops én het NK. Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren in die toernooien de verliezend finalisten, maar wonnen vorig weekend wel in Heerenveen en ze waren de allereerste Nederlands kampioenen King of the Court.



Dit weekend kunnen ze, naast flinke tegenstand uit eigen land, rekenen op stevige oppositie uit het buitenland. De Spaanse vrouwen Elsa en Liliana zijn als derde geplaatst in Breda. Zij hebben zich reeds gekwalificeerd voor de Spelen van Tokio en scoorden afgelopen jaar op het EK een podiumplek. Ook de Canadese zusjes Mega en Nicole McNamara zijn van de partij, de tweeling speelt ook al jaren op de World Tour.



Mannen

Ook het toernooi bij de mannen kent een waar sterrenensemble. Naast Brouwer/Meeuwsen, Varenhorst/Van de Velde, Bouter/Penninga en Boermans/De Groot komt een drietal buitenlandse teams om de strijd aan te gaan. Ahmed en Cherif uit Qatar draaien al een paar jaar mee op de World Tour en behalen daar regelmatig hoge eindnoteringen. De Chileense neven Esteban en Marco Grimalt behoren ook al jaren tot de wereldtop, vaak als outsiders voor de titels. Hun laatste grote prijs is het goud op de Panamerikaanse Spelen van 2019.



Voor de tweede week op rij maken ook zuiderburen Dries Koekelkoren en Tom van Walle hun opwachting. In Heerenveen haalden ze direct het podium door in de wedstrijd om het brons Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven te verslaan. Als underdogs in Breda moeten Matthew Immers en Leon Luini zeker ook genoemd worden. Zij behaalden vorige week de bronzen medaille op het 1-ster World Tour-toernooi van Montpellier.