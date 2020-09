Keuken Kampioen Divisie en Jan Smit lanceren officieel ‘Keuken Kampioen Divisie-lied'

BREDA - De Keuken Kampioen Divisie heeft het officiële ‘Keuken Kampioen Divisie-lied’ gelanceerd. Het nieuwe lied, gecomponeerd door Jan Smit, zal voorafgaand aan elke voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie te horen. Bredanaar Ralf Seuntjens, die uitkomt voor De Graafschap, heeft geholpen met het maken van deze speciale hymne.

Op initiatief van sponsor Keuken Kampioen en de Keuken Kampioen Divisie is Jan Smit, in samenwerking met de band van Marcel Fisser én drie Keuken Kampioen Divisie-spelers, de studio in gegaan. Het officiële Keuken Kampioen Divisie-lied is vanaf gisteren bij elke Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd op FOX Sports te horen.

Jan Smit schrijft op Twitter dat hij blij is met de nieuwste productie. “Toen mij werd gevraagd om het officiële lied of eigenlijk de hymne voor de Keuken Kampioen Divisie te componeren, twijfelde ik natuurlijk geen moment. Een eervolle uitdaging die ik maar al te graag ben aangegaan. Samen met Robert Mühren, Frank Korpershoek en Ralf Seuntjens ben ik op zoek gegaan naar de juiste ingrediënten voor dit bijzondere voetballied.” Bredanaar Ralf Seuntjens vraag zich in het begin van de aankondigingsvideo af of zij minder zijn dan de Champions League. "De Champions League begint toch ook met een hymne, wat zijn wij minder.”

Ook Marc Boele, algemeen directeur van de Keuken Kampioen Divisie, en Wim de Ruiter, directeur van De Mandemakers Groep, zijn enthousiast over de nieuwe hymne. “Het lied zorgt voor een extra sfeerelement én waarborgt de herkenbaarheid van de Keuken Kampioen Divisie. Het lied is een waardevolle toevoeging en weer een bijzonder element van onze competitie.”