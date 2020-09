Jongen (15) zwaargewond na steekpartij Bredaseweg

BREDA/RIJSBERGEN - In de buurt van Sultan Palace aan de Bredaseweg heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een jongen van 15 raakte zwaargewond.

De melding van de steekpartij kwam rond 22.15 uur binnen. Een jongen van 15 werd gestoken met een mes en raakte daarbij zwaargewond. Dat gebeurde nadat een ruzie die binnen bij de horecazaak plaatsvond, waar een bruiloft aan de gang was, buiten werd voortgezet. De jongen werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten wisten te ontkomen.

De politie startte een grote zoekactie in de omgeving. De parallelweg van de Bredaseweg werd tijdelijk afgesloten. Iets later op de avond konden twee verdachten op de Meirseweg in Zundert worden aangehouden.