Gooi je oude jas niet weg: Geef hem een tweede leven bij ReShare store Breda

BREDA - We gaan langzaam aan richting de herfst, dus steeds meer mensen halen hun jas weer van zolder. Maar hangen daar nou veel jassen die je nooit meer draagt? Dan kun je die komende weken inleveren bij ReShare Breda. Sinds gisteren is de Reshare Store een actie gestart om Bredanaars te stimuleren hun oude jas in te leveren.

Buiten wordt het al kouder, een goede jas voor de herfst en winter is een must have. Omdat de vraag naar jassen hoog is komt ReShare met een actie. Zij stimuleren Bredanaars om hun oude jas in te leveren. "Hiermee maak je iemand anders misschien wel blij en tegelijk is dit goed voor het milieu", legt ReShare uit. Zelf krijg je een kortingsbon van 50% om een artikel naar keuze uit te zoeken. "Dit hoeft geen jas te zijn."

ReShare is een tweedehandswinkel van het Leger des Heils. De zaak zamelt oude kleding in en verkoopt dit voor een lage prijs. Dit voor mensen die niet zo veel te besteden hebben. De kleding bestaat wel uit goede kwaliteitskleding. Het is niet de bedoeling dat er allerlei kapotte kleding wordt aangeleverd.

De voorwaarden:

- Jassen moeten herdraagbaar zijn (schoon en heel)

- Eén kortingsbon per klant, ongeacht het aantal ingeleverde jassen

- Om een kortingsbon te ontvangen, dienen jassen ingeleverd te worden bij de kassa van de winkel

- Korting is niet geldig i.c.m. andere acties

- Korting is te verzilveren in een ReShare Store naar keuze





De actie loopt tot 26 september. De winkel vind je aan de Markendaalseweg 50.