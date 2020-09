Aanmelden voor de alternatieve Singelloop kan nog één week

BREDA - Nog precies 25 dagen en dan is het zo ver: Dan gaat de Alternatieve Singelloop Breda& Omstreken van start. Wie zich in wil schrijven moet niet meer lang treuzelen. Over precies een week gaan de inschrijvingen dicht.

Eigenlijk hadden de inschrijvingen voor de 35e editie van de AMGEN Singelloop in mei al moeten starten. Maar toen liet de organisatie weten meer tijd nodig te hebben. Want met de strenge coronaregels was wel duidelijk dat het hardloopevenement niet georganiseerd kan worden zoals Breda dat gewend is. Want normaal gesproken komen er met gemak zo'n 100.000 bezoekers naar de route toe om de duizenden deelnemers aan te moedigen. Dit jaar zal de Singelloop er echter compleet anders uit zien. Met de Alternatieve Singelloop Breda& Omstreken heeft de organisatie van de Singelloop een coronaproof hardloopevenement georganiseerd.

Het thema voor deze Singelloop is: Niet massaal samen, wél samen massaal. De basis van het Bredase alternatief is een start en finish vanuit huis. Het wordt een (hard)loopevenement dat je loopt op een zelfgekozen plaats en een tijdstip naar keuze. Geen groot georganiseerd evenement, maar gewoon in je eigen buurt of woonplaats. Deelnemers lopen hun eigen rondje en via een GPS-gestuurde app worden de gelopen afstand en tussentijden geregistreerd. Voordeel van het alternatief is het feit dat er geen grote groepen mensen op één locatie bij elkaar gebracht worden, maar dat sporten en presteren wél gestimuleerd worden.

Afstanden

Alle afstanden van een reguliere Singelloop Breda kunnen ook in deze editie gewoon worden gelopen. Van Familieloop tot Halve Marathon. De tarieven worden dit jaar aangepast aan de bijzondere situatie. Deelnemers schrijven in op hun gewenste afstand en ontvangen het startnummer en de unieke Singelloop 2020 medaille vooraf in de brievenbus.

Momenteel zijn er al 1500 individuele inschrijvingen.

Wil je meedoen? Meld je dan deze week nog aan. Na 16 september sluiten de inschrijvingen voor de 35e Singelloop.

Goede Doel

Jaarlijks draagt de Stichting een deel van de opbrengst af aan het goede doel, in 2020 is dit De Vrienden van Amphia. In deze Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken staat het goede doel meer centraal dan ooit. Zo zal er dit jaar van elk verkocht Singelloop Special Edition loopshirt een bedrag van € 5,- worden afgedragen.