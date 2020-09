Tijdens de Open Monumentendagen blijven de monumenten gesloten in Breda

BREDA - Geen open monumenten tijdens de Open Monumentendagen in Breda. Het klinkt raar, maar het is waar, legt Projectleider Open Monumentendagen Breda Lidwien Hupkens uit. "We willen drukte in de monumenten voorkomen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om bezoekers de monumenten toch te laten beleven."

Jaarlijkse trekt de Open Monumentendag in Breda zo'n 40.000 bezoekers. Het is een cijfer waar Lidwien Hupkens als projectleider trots op is, maar dat dit jaar wel voor problemen zorgde. "We willen in deze corona-tijd niet zoveel mensen op de been brengen. Daarom hebben we gekozen voor een duidelijke boodschap: Tijdens Open Monumentendagen blijven de deuren van de monumenten gesloten." Daarmee wordt bedoeld: er gaan geen extra monumenten (gratis) open komend weekend. Monumenten die altijd toegankelijk zijn, blijven dat wel.

Dat de monumenten 'gesloten' moeten blijven, heeft de organisatie tot creatieve oplossingen gedwongen. Want ondanks corona wil het comité wel het doel blijven nastreven: Mensen meer verbinden aan het mooie Breda. "We willen dat mensen de stad en haar monumenten ontdekken, en er meer van gaan houden en voor gaan zorgen." Wie deze Open Monumentendagen toch op pad wil in Breda, kan erop uit trekken met een mooie wandeling of fietstocht. "Om zoveel mogelijk mensen te spreiden in de tijd en ruimte, promoten we vooral onze routes voor fietsers en wandelaars. Ook hebben we een bijzondere rondleiding op het terrein van de voormalige Seeligkazerne."

Benieuwd geworden? Ga voor alle informatie naar www.openmonumentendagbreda.nl