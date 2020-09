Geef je mening: 'Ik kan niet wachten tot de auto’s uit de woonstraten verdwijnen'

BREDA - Breda is aan het veranderen. De gemeente sorteert daarop voor, en maakt een routekaart naar 2040, namelijk de omgevingsvisie. Maar wat willen Bredanaars zelf eigenlijk in de toekomst? Dat onderzoeken Henk Schol en Stefanie Vermeulen voor Stadslab Breda. Zij maken daarover een krant die eind oktober huis-aan-huis verspreid wordt in de gemeente.

Iedereen wil dat Breda op langere termijn een stad blijft wat het goed wonen, werken en samenleven is: een dynamische, sociale gemeenschap met een goede en houdbare balans tussen natuurwaarden en mensenwereld, voor nu en voor de toekomst. Maar hoe moet die stad er dan precies uit zien? Dat is de vraag die Henk en Stefanie willen beantwoorden in de krant 'De Stad van Straks'. Om die krant te maken zijn Henk en Stefanie op zoek naar de mening van Bredanaars. Wat vind jij bijvoorbeeld van de volgende stelling?

Ik kan niet wachten tot de auto’s uit de woonstraten verdwijnen

"Even tussen ons: Vergeet het maar dat je je auto nog voor de deur kunt parkeren of tien jaar. In je straat staan veel meer bomen, er is een speelplek voor de kleintjes, en er staan bankjes in. Hebben de bewoners, na wat verhitte discussies, zelf voor gezorgd. Op het pleintje, in het parkje is een enorme kuil gemaakt waar na een regenbui water in staat. Je werkt vooral thuis, of je gaat in elk geval met de elektrische deelauto, die aan de rand van de wijk is geparkeerd, naar je werk. Je huis is in een dikke deken ingepakt, het beetje energie dat je nog gebruikt komt van je zonnepanelen. En de sperziebonen komen van de boer in de Rith, niet langer uit Tanzania. Want zo kan het gaan het in de Stad van Straks, in het Breda van de toekomst. Heel veel verandert. De gemeente sorteert daarop voor en maakt een routekaart naar 2040, Omgevingsvisie geheten. Want iedereen wil dat Breda op langere termijn een stad blijft wat het goed wonen, werken en samenleven is: een dynamische, sociale gemeenschap met een goede en houdbare balans tussen natuurwaarden en mensenwereld, voor nu en voor de toekomst", aldus Henk Schol.