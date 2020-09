VR-speelhal The Park Breda een week geopend: ''Wie is de Mol doet het goed''

BREDA - The Park Breda is nu één week geopend. De eerste periode is positief verlopen. ''Het eerste weekend verliep goed ondanks de coronatijd. Het is nu ook nog erg uniek in Breda en eigenlijk heel Nederland'', licht manager Michelle van Heiningen toe.

Veel mensen komen hier Wie is de Mol spelen. Het is een uitje voor het hele gezin. ''De kinderen vinden het leuk en voor hen is het nog spannend. De ouders vinden het eigenlijk ook wel spannend. Die mensen zijn vaak rond de veertig en hebben zoiets ook nog nooit gedaan'', aldus Van Heiningen. De start kan dus wat onwennig zijn. Je krijgt ineens een rugzakje om met apparatuur en een bril op je hoofd. Dan begint het spel en gaat de twijfel wel weg.

Na het spelen van het spel hebben veel deelnemers een lach op hun gezicht. Michelle: ''Dat is voor ons het mooiste, je kunt zien dat ze het naar hun zin hebben. Genoeg mensen geven aan nog eens terug te komen voor een ander spel.'' The Park biedt nu nog drie andere spellen aan (De Dag, Nanoclash en The Hallow) deze spellen zijn gewelddadiger.

Overtroffen verwachtingen

De verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Vanwege COVID19 is het een onzekere tijd. The Park heeft echter meer bezoekers gehad dan het aanvankelijk dacht. ''Het is nu afwachten hoe het de komende weken loopt, maar het begin is goed'', besluit Van Heiningen.