Alle Arriva-controleurs dragen voortaan bodycams

BREDA - Sinds gisteren zijn alle controleurs en veiligheidsmedewerkers van Arriva uitgerust met een bodycam. Ze staan niet standaard aan en zijn volgens het OV-bedrijf aan strikte regels gebonden.

In Noord-Brabant, en dus ook in Breda, werd er volgens een woordvoerster van Arriva al sinds januari mee gewerkt. Ze vertelt dat uit pilots en onderzoek zou zijn gebleken dat het cameraatje een toegevoegde waarde voor de veiligheid heeft. Medewerkers van Arriva kunnen de bodycam aanzetten als zich een onveilige situatie voordoet. "Het dragen van de bodycam heeft een preventieve en de-escalerende werking naar de reiziger toe. Het draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid en het voorkomen van mogelijke incidenten."

Aanvulling

De bodycams zijn een aanvulling op het huidige cameratoezicht. "Niet alle plekken in het openbaar vervoer zijn voorzien van camera’s. Denk aan de zogenaamde ‘blinde plekken’ op stations en aan de belemmering van zichtlijnen door obstakels of personen. De bodycams kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen in de waarheidsvinding en de bewijslast bij incidenten." Een bodycam staat niet standaard aan. De toezichthouder kan daartoe zelf beslissen. Voor het bewaren en bekijken van de bodycambeelden gelden strikte regels.

Onder controleurs en veiligheidsmedewerkers vallen alle stewards, toezichthouders, boa’s, medewerkers service & veiligheid en beveiligers van Arriva.