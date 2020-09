Kinderboekenschrijfster Susanna Miller: 'Een boek moet de fantasie prikkelen'

BREDA - Susanna Miller kan zich sinds 6 september trotse auteur van een boek noemen. Haar boek ‘Toetjeverhalen - Magische werelden’ ging die dag in de verkoop. ''Ik schrijf al van jongs af aan verhaaltjes'', vertelt Susanna.

Op een dag maak je de beslissing ervoor te gaan. Dit geldt ook voor Susanna: ''Het enthousiasme van mijn kinderen gaf de doorslag. Samen met de passie die ik al langer voor schrijven heb was dit een logische zet.''

Miller koos er voor om haar boek zelf te publiceren. ''Ik heb er veel over opgezocht, veel gelezen. Uiteindelijk was het gewoon een rekensom. Bij een uitgeverij moet je alsnog veel zelf doen, zoals het werven van publiciteit. Uiteindelijk wil de uitgever wel een fors percentage hebben. Hierdoor kies ik er bewust voor de regie in eigen handen te houden.''

Het boek ‘Toetjeverhalen - Magische werelden’ bestaat uit vijf korte verhalen. Het thema is in alle verhalen fantasie. Miller: ''Ik wil de fantasie prikkelen. Het was allemaal wel heel spannend. Je vraagt je toch meerdere dingen af. Kan ik dit realiseren? Wat gaat het kosten?'' Uiteindelijk is Susanna Miller trots op het resultaat. ''Sinds vorig jaar heb ik mijn eigen uitgeverij. Zo kan ik zelf de regie in handen houden en nu is dus het eerste boek uit.''

Het boek is te verkrijgen via boekengilde.nl