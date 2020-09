Jubileumseizoen NAC OldStars is begonnen

BREDA - Het vijfde seizoen van de NAC OldStars is vorige week begonnen. Dat betekent dat zestigplussers uit Breda en omstreken weer iedere woensdagochtend Walking Football kunnen spelen met hun leeftijdsgenoten.

Het belooft een bijzonder seizoen te worden, volgens een woordvoerder van NAC Maatschappelijk. "In 2021 viert het NAC OldStars project namelijk haar vijfjarig bestaan. In februari 2016 werd het startsein gegeven bij WDS’19." Inmiddels zijn er al negen verenigingen aangesloten, waarvan V.V. Bavel de meest recente is. Bij alle verenigingen samen nemen ongeveer 150 zestigplussers deel.

Het NAC OldStars project bestaat uit enerzijds een beweegaspect in de vorm van Walking Football. Dit is een speciale voetbalvorm waarbij er onder meer niet gerend mag worden en waarbij fysiek contact verboden is. Daarnaast is het sociale aspect erg belangrijk binnen NAC OldStars. Voor en na de training is er ruimte voor een kop koffie in de kantine en gedurende het seizoen worden er verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Kortom: ouderwets voetbalplezier gegarandeerd.

Wilt u meer weten over NAC OldStars? Of wilt u deelnemen aan een proeftraining bij een van de verenigingen? Neem dan contact op met maatschappelijk@nac.nl

Onderstaande verenigingen nemen deel aan NAC OldStars:

WDS’19 (Sportpark Paradijs, Ganzerik 80, Breda) - 10:00-12:00

Baronie (Sportpark de Blauwe Kei, Blauwe Kei 1A, Breda - 10:00-12:00

Internos (Sportpark De Hooge Neerstraat, Olympiade 7, Etten-Leur) - 10:30-12:30

TSC (Sportpark Warande, Warandelaan 10-14, Oosterhout) - 10:30-12:30

RKVV DIA (Sportpark de Gouwen, Donkerstraat 34, Teteringen) - 10:00-12:00

PCP (Sportpark Lage Kant Noord, Lage Kant 1, Breda) - 10:00-12:00

Right-Oh (Sportpark het Bolwerk, Stadsweg 1, Geertruidenberg) - 10:00-12:00

Groen-Wit (Haagse Sportpark, Postillonstraat 45, Breda) - 10:00-12:00

V.V. Bavel (Sportpark Roosberg, Bavelse Hei 7, Bavel) - 10:00-12:00