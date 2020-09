Wegwerkzaamheden: Nieuwe Prinsenkade richting Belcrum tijdelijk afgesloten

BREDA - Let op als je vanaf het centrum over de Nieuwe Prinsenkade naar de Belcrum wil. Deze weg is tijdelijk afgesloten voor regulieren werkzaamheden aan de weg.

Vanaf donderdag 10 september 07.00 uur vinden de wegwerkzaamheden de andere kant op plaats. Het is dan vanaf de Tramsingel tot vrijdag 11 september 16.00 uur niet mogelijk om via de Nieuwe Prinsenkade naar het centrum te rijden.



Foto: Perry Roovers / SQ Vision