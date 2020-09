Botsing op Cannaertserf, één gewonde

BREDA - Woensdagochtend rond 11:36 uur zijn twee auto's zijn op elkaar gebotst op het Canaertserf. Er rukten twee ambulances uit naar de plaats van het ongeval.

Twee auto's kwamen zoals gezegd met elkaar in botsing. De ene auto liep hierbij flinke schade op aan de zijkant van het voertuig. De andere auto kwam door de harde botsing in de bosjes terecht. Ook hier is sprake van schade, maar er is niet duidelijk hoe ernstig.

Een persoon liep bij dit ongeluk letsel op van een nog onduidelijke aard. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek. Later heeft een sleepwagen beide voertuigen van de weggehaald.