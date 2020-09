Tientallen rollende rollators 'racen' tijdens rollatorloop bij Monné Zorg en Beweging

BREDA - Wethouder Mirjam Haagh gaf vrijdagmiddag om 14.00 uur het startschot van de zevende rollatorloop Breda. In tegenstelling tot de vorige edities was het dit jaar, vanwege het Corona-virus en de daarbij geldende maatregelen, niet mogelijk om alle deelnemers van de Rollatorloop uit te nodigen bij Atletiekvereniging Sprint. Daarom besloot de organisatie om een ‘Rollatorloop op locatie' bij Monné Zorg en Beweging te organiseren.

Dat bejaarden niet meer bewegen is een fabeltje. Dat bewees een groep ouderen vandaag maar weer tijdens de zevende Bredase Rollatorloop. Bij de loop, speciaal georganiseerd voor ouderen met rollator, looprek of wandelstok, wordt er gestreden om de spreekwoordelijke eer. In tegenstelling tot de vorige edities was het dit jaar, vanwege het Corona-virus en de daarbij geldende maatregelen, niet mogelijk om alle deelnemers van de Rollatorloop uit te nodigen bij Atletiekvereniging Sprint. Daarom besloot de organisatie om een ‘Rollatorloop op locatie' bij Monné Zorg en Beweging te organiseren.

De dag begon met een kopje koffie en een gezamenlijke warming-up. Om 14.00 uur loste wethouder Mirjam Haagh het startschot. Tientallen ouderen liepen, met inachtneming van de 1,5 meter regel, de nodige meters over het terrein van Monné Zorg en Beweging. Het doel van de loop is om ouderen weer in beweging te krijgen. Ook vormt de Rollatorloop een oplossing om ouderen uit hun isolement te halen. Tijdens de rollatorloop is er dan ook geen wedstrijdelement; het gaat om de spreekwoordelijke eer. Na afloop werden de ouderen wel als echte atleten onthaald. Iedereen kreeg dan ook een mooie gouden medaille.

Eén van die deelnemers was Els Charité. ''Het viel mij reuze mee. Dit was de eerste keer dat ik meedeed, maar ik had het zwaarder verwacht. Volgend jaar doe ik zeker weer mee!''



Miriam Haagh met het startschot - Ruud Smolders